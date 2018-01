Una donna di 79 anni in imminente pericolo di vita e bisognosa di urgenti cure specialistiche. E’ stata trasportata nella notte con un elicottero dell’aeronautica militare dall’isola di Panarea a Messina.

A causa delle critiche condizioni meteorologiche e del forte mare in burrasca, l’elicottero militare è risultato l’unico mezzo in grado di effettuare il trasporto d’urgenza in sicurezza.

Nel cuore della notte, su richiesta della Prefettura di Messina, un elicottero HH-139 dell’82 Centro Sar è decollato dall’aeroporto di Trapani. Giunto sull’isola di Panarea, ha caricato la donna a bordo per poi dirigersi presso il Policlinico di Messina, dove la paziente è stata affidata al personale sanitario della struttura ospedaliera.