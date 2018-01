Intorno alle ore 21.15 del 17 gennaio 2018, nei pressi della chiesa di Grotte, nella litoranea di “PACE”, in via Consolare Pompea, la squadra 2A del Distaccamento “Nord” del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Messina è intervenuta, con APS (auto pompa serbatoio) e CA (campagnola fuoristrada), per il crollo di una struttura muraria di un fabbricato semi diruto.

Non ci sono stati, fortunatamente, danni a persone e animali. La squadra ha operato per il controllo di eventuali persone coinvolte, nonché della staticità delle palazzine adiacenti, delimitando e mettendo in sicurezza il sito interessato.

Sul posto erano presenti, oltre il funzionario dei Vigili del Fuoco Ing. Nunzio Venuti, anche i Vigili Urbani e i Carabinieri, e il titolare della ditta costruttrice interessata alla demolizione.