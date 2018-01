I poliziotti delle volanti della Questura di Messina hanno eseguito a carico dei messinesi Di Gregorio Domenico di 46 anni e Cara Domenico di 67 anni l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari per alcuni episodi delittuosi consumati, qualche mese fa, nella città della Stretto.

Si tratta di una serie di furti messi a segno studiando le abitudini, gli spostamenti e le mosse delle vittime perpetrati anche in pieno giorno ai danni di appartamenti e di esercizi commerciali.

Il primo episodio risale allo scorso aprile: una somma ingente di denaro il bottino prelevato all’interno di un panificio nel quale i due complici si introducevano approfittando del malfunzionamento delle porte di ingresso.

Il secondo colpo veniva realizzato qualche mese più tardi in un’ abitazione del centro cittadino: un furto lampo interrotto dal sopraggiungere inaspettato del proprietario a cui ne seguiva, a distanza di pochi giorni, un altro più fortunato per i due malviventi che riuscivano ad impossessarsi di oro, cellulari e denaro.

Ed ancora un altro tassello dell’escalation criminale si registrava nell’ottobre scorso quando uno dei due ladri nei pressi del Policlinico, avvicinandosi ad un anziano uomo, con mossa repentina, gli sottraeva il borsello nel quale era custodita la somma di 1.000 euro per poi allontanarsi velocemente.

Nello stesso mese le due persone avrebbero preso di mira un altro panificio asportando il denaro giacente in cassa.

L’ultimo furto lo scorso novembre consumato nuovamente in un appartamento e conclusosi con la sottrazione ai danni delle vittime di denaro e telefono cellulare.

Le indagini dei poliziotti delle volanti della Questura di Messina sono state serrate ed efficaci. L’attento studio delle immagini estrapolate dalle telecamere situate nei pressi dei luoghi nei quali si consumavano i reati e la raccolta delle informazioni di testimoni e vittime permettevano di risalire ai responsabili che, nei vari colpi messi a segno, se pur travisati, risultavano riconoscibili oltre che per l’uso di capi di abbigliamento, poi rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare presso le loro abitazioni, anche per alcuni segni particolari.

Più specificamente uno dei due a causa di un problema alla gamba destra era claudicante, elemento questo che i poliziotti notavano ed evidenziavano analizzando i video. Risolutivo per l’individuazione dei due uomini inoltre l’utilizzo nella commissione dei furti di due autovetture: una Fiat Seicento ed un cassonato Mitsubishi che posteggiate nei pressi dei luoghi interessati agli eventi sopra specificati, dagli approfondimenti svolti dagli operatori di polizia risultavano in possesso dei due malviventi.