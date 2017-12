In entrambe le direzioni di marcia della tratta autostradale ME-PA che attraversa la città di Messina (tangenziale) sono stati avviati alcuni necessari interventi finalizzati alla esecuzione di rappezzi della pavimentazione ed al ripristino della funzionalità dei canali di deflusso delle acque per assicurare la messa in sicurezza della circolazione.

La conclusione è programmata entro il prossimo 3 gennaio 2018. Per attuare tali interventi – anche in orario notturno – saranno parzializzate le carreggiate e chiuse di volta in volta le corsie di emergenza, di marcia o di sorpasso nei luoghi pianificati.

In corrispondenza dei cantieri, il limite massimo di velocità è fissato in 60km/h e divieto di sorpasso. Il limite scende a 40km/h nelle rampe degli svincoli. Sulla strada apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.

Il Cas rende noto che gli Uffici Tecnici del consorzio preposti alla viabilità hanno disposto la chiusura provvisoria dei cantieri – ove possibile – in tutta la rete autostradale al fine di agevolare la viabilità nel periodo Natale – Epifania.