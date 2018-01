Si alza il sipario sul Running Sicily. Sarà la Biblioteca di via del Fanciullo a Capo d’Orlando ad ospitare, sabato prossimo 20 gennaio, alle 17, la presentazione ufficiale della corsa internazionale a tappe giunta quest’anno alla quinta edizione.

Amministratori, sponsor, atleti, dirigenti, appassionati ed organizzatori saranno in platea per conoscere le novità della manifestazione ideata da Nando Sorbello che prenderà il via l’11 febbraio proprio da Capo d’Orlando con l’8^ edizione della Mezza Maratona

La caccia al successore nell’albo d’oro del marocchino Mohammed Hajjy proseguirà il 25 febbraio a Malta con la 34^ edizione della Maratona dell’Isola dei Cavalieri, poi il 22 aprile sarà la volta della 10 km. di Cefalù (nell’ambito della 6^ edizione dell’Earth Day) ed il 14 ottobre la conclusione con la tradizionale Palermo International Half Marathon.