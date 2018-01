“Intendiamo interrompere ogni forma di dialogo con le istituzioni locali della città di Milazzo. Nel corso di questi mesi abbiamo dato fiducia, abbiamo atteso le nuove tariffe sugli impianti sportivi ed evitato in tutti i modi di farci ingabbiare da chi tentava di metterci cappelli perché noi siamo una società sportiva libera da condizionamenti o da lacci di pseudo segreterie politiche di turno”. E’ quanto si legge in una nota dell’Amatori Milazzo Rugby.

“Il 22 settembre scorso – spiega la società sportiva – abbiamo presentato al Comune di Milazzo l’istanza per la concessione in uso temporaneo della struttura sportiva ‘Grotta Polifemo – Marco Salmeri’ dove far svolgere gli allenamenti agli alunni della scuola dell’obbligo in forza di protocolli firmati con i circoli scolastici e convenzione Coni. Solo un mese dopo, il Comune ha risposto chiedendoci una cifra spropositata, pari a 40 euro l’ora, per un’attività esclusivamente sociale che non ha scopo di lucro. Per questo motivo, l’Amatori Milazzo Rugby ha ritenuto di non pagare la somma totale di 640 euro mensili”.

“Noi dell’Amatori Rugby Milazzo – conclude la nota – indipendentemente dalle promesse, dall’anno prossimo entreremo al campo sportivo gratuitamente perché lo prevede l’attuale regolamento varato con la delibera n. 87 del 1999 all’art. 40 che rimette al sindaco o all’assessore allo sport l’eventuale assegnazione di benefici alle società richiedenti”.