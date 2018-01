Notte di paura ad Acquacalda, borgata di Lipari, per le violente mareggiate che hanno raggiunto anche le case in località San Gaetano. “La nostra borgata – dice la signora Mariella Greco – è sempre devastata dalle mareggiate. E’ stata l’ennesima nottata di paura. Acquacalda è come se non esistesse. Siamo abbandonati. Aspettano il morto e poi forse faranno la barriera di protezione dell’abitato. Intanto paghiamo le tasse”.

Il mare ha danneggiato anche alcune auto che erano parcheggiate sulla strada e i cassonetti dei rifiuti. Le isole minori di Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono prive di collegamenti da tre giorni. Da Lipari stamane è partito un aliscafo per Milazzo, mentre alle 12 dalla Città Mamertina partirà una nave.