Tempo di bilanci per l’associazione “Proposta Turistica 3.0” che fa il punto sullo stato delle proprie attività dopo un anno intenso ed impegnativo che ha visto protagonisti soprattutto i Borghi della provincia di Messina. A partire dalla ormai consolidata Savoca nella quale da diversi anni l’associazione si occupa delle attività promozionali, dell’accoglienza e delle visite guidate e che ha fatto registrare un nuovo record di presenze turistiche, posizionandosi al terzo posto tra i Borghi più visitati al mondo.

Un risultato ottenuto grazie ad una grande sinergia con l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia (per la continua fruibilità dei siti religiosi), la cittadinanza e tutte le entità coinvolte. Di rilievo inoltre l’exploit delle aperture straordinarie del Castello Pentefur curate da Proposta Turistica 3.0, considerate tra gli eventi culturali più importanti dell’anno in Sicilia che hanno registrato migliaia di presenze di visitatori.

Grande lavoro e conseguente flusso di turisti anche al Borgo di Casalvecchio Siculo, non solo incentrato sulla famosa Abbazia dei Santi Pietro e Paolo ma soprattutto a favore del delizioso Centro Storico particolarmente apprezzato negli ultimi mesi. I buoni risultati ottenuti al Borgo di Forza d’Agrò completano il virtuoso e ed ormai consolidato circuito delle attività di valorizzazione nella Valle d’Agrò da parte dell’associazione che si conferma entità primaria di settore per tutta la provincia di Messina.

“I Borghi siciliani rappresentano il cuore delle nostra storia e la culla delle tradizioni popolari che il mondo ci invidia e possono diventare un vero ed esclusivo prodotto da proporre in rete al mercato globale come forte incentivo al turismo stanziale e relazionale ed ovviamente al crocierismo. Il 2017 è stato l’anno dei Borghi, un anno impegnativo ma da incorniciare, durante il quale la nostra associazione ha dedicato anima, corpo e tanta passione alla crescita del territorio. Da entità senza scopo di lucro però non è stato sempre facile gestire le attività promozionali, lo staff qualificato, il coordinamento ed i relativi costi. Tuttavia, le amministrazioni e gli enti territoriali che per forma giuridica sono i nostri principali interlocutori, continuano ad accordarci fiducia, confermando i vari protocolli d’intesa stipulati a titolo gratuito, ed i risultati continuano ad arrivare. Grazie ad un imponente lavoro di marketing turistico ed a competenze di alto livello, si stanno sviluppando proprio nei Borghi ambienti di qualità in termini di servizi al turista e pertanto un contorno di opportunità per tutto il territorio. La zona jonica è ormai consolidata e adesso stiamo lavorando dalla parte opposta per istituire l’auspicato Asse Turistico Tirrenico, strutturato di itinerari storici, eno-gastronomici e naturalistici, dal Borgo di Rometta all’Area Archeologica di Tindari ed oltre, progetto favorito anche dall’importante occasione della partecipazione del Borgo di Castroreale alla gara de il ‘Borgo dei Borghi 2018’ per la quale siamo stati identificati come entità di supporto per le attività promozionali”. – Dichiarazione del presidente Antonino Sapienza –

E proprio in questi ultimi giorni dell’anno, continuano le incessanti attività promozionali di Proposta Turistica 3.0 a favore di Castroreale, sia in relazione alla partecipazione alla competizione de il “Borgo dei Borghi 2018”, sia nell’ambito della pianificazione della nuova stagione che include per l’appunto la progettualità a breve e medio termine rivolta all’istituzione dell’Asse Turistico Tirrenico. Anche la Rai si è interessata a tali iniziative realizzando alcuni servizi in loco i primi giorni di dicembre.

L’ultima attività di questo 2017 sarà proposta proprio domani, sabato 30 dicembre con una nuova giornata culturale denominata “Fascino e suggestioni al Borgo di Castroreale” nella quale sarà prevista tra le altre cose un esclusivo percorso guidato alla scoperta del Centro Storico con raduno alle 11,30 ed alle 15,30 da Piazza delle Aquile.