Giovedì 1 febbraio 2018, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, sarà chiusa al traffico la tratta autostradale Cefalù-Buonfornello (A20) per potere effettuare nella attuale carreggiata di monte – al momento percorsa a doppio senso di circolazione – tutti i necessari interventi nel settore “verde” per eliminare la vegetazione che condiziona la visibilità.

Gli interventi programmati dal relativo Ufficio Tecnico consistono nel taglio di alberi pericolanti, nella eliminazione di arbusti e nella sagomatura della siepe antiabbagliante nello spartitraffico, ecc.

Pertanto, in quella sola fascia oraria, gli utenti diretti a Palermo dovranno uscire allo Svincolo di Cefalù e rientrare in autostrada utilizzando lo Svincolo di Buonfornello.

In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.

Spese a carico del Consorzio Autostradale.

Ditta esecutrice ASTREA srl di Giarre (CT).