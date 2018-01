Dalle 13,30 di ieri non si hanno notizie di un marocchino di 32 anni, residente a Panarea insieme a due fratelli, e stamane sono cominciate le ricerche dell’uomo, in mare e a terra, da parte dei carabinieri e della Guardia Costiera, a cui partecipano anche i familiari e alcuni volontari. L’extracomunitario lavora come manovale e pare che soffra di depressione.