Padre e figlio, Massimiliano Maffei di 44 anni, e Giosuè di 18 anni, entrambi messinesi, sono stati arrestati domenica mattina con l’accusa di tentato furto in concorso. I poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio li hanno sorpresi a rubare cavi in rame all’interno dell’area dismessa della ex Caserma Gasparro.

All’arrivo dei poliziotti, il diciottenne è riuscito ad allontanarsi ma è stato rintracciato poco dopo con ancora scarpe ed indumenti sporchi di fango addosso. Insieme al padre ed una terza persona, al momento ignota, avevano già asportato dai tombini materiale elettrico contenente il prezioso metallo grazie all’appoggio di una carrucola opportunamente posizionata e a svariati arnesi. Tutto il materiale, tra cui scalpelli, cesoie, cacciaviti e persino un cannello a gas, nonché il materiale elettrico asportato dalla sede originaria, è stato sequestrato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.