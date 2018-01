Ancora un incidente mortale nelle strade siciliane. Lo scontro è avvenuto a Messina, nella parte bassa del viale Europa. Un uomo di 71 anni di Messina è stato travolto da una Lancia Y lungo il tunnel che collega il viale Europa con Maregrosso.

Immediata la richiesta di soccorsi, ma quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

Da una prima ricostruzione della polizia municipale, intervenuta sul posto, pare che l’uomo alla guida della Lancia si sia ritrovato all’improvviso di fronte il 71enne e non abbia potuto in alcun modo scansarlo.

La strada lungo cui si è verificato l’incidente è infatti talmente stretta che consente solo il passaggio di una singola vettura.

Indagini in corso per risalire all’identità della vittima. Non è escluso che possa trattarsi di un clochard.