La coscienza sopravvive o no alla morte? Proseguendo l’eccezionale percorso intrapreso da Raymond Moody, Jeffrey Long e altri, eccoci di fronte al mistero della “vita dopo la vita”, indagato da una mente scientifica, dalla formazione solidissima e dal metodo inattaccabile, ma aperta ai risultati più inediti. Una lettura che fa pensare, documentata e ricca di casistica.

C’è tutto questo nella conferenza intitolata “Coscienza oltre la vita”, che Pim van Lommel, scienziato e cardiologo di fama mondiale (per la prima volta in Sicilia), terrà a Messina per l’Associazione Anthurium Rosa, presieduta da Mirella Restuccia, nell’ambito di una giornata di studio interamente dedicata al rapporto fra la scienza e le esperienze di premorte.

La giornata di studi si terrà domenica 28 gennaio. nel Salone della Bandiere di Palazzo Zanca. Intervengono Fulvia Cariglia (psicologa, giornalista e scrittrice), Giuliano Falciani (ricercatore e relatore nel campo delle scienze umanistiche e filosofiche) e Mirella Restuccia, presidente dell’associazione Anthurium Rosa. L’inizio è previsto alle 10, con la conferenza di Giuliano Falciani sul tema “Il mondo astrale. Lo stadio successivo alla vita fisica”. Alle 15, l’intervento di Mirella Restuccia, intitolato “Il segreto per l’immortalit”; a seguire, nuovamente Falciani, con “Esperienze di pre-morte”, seguito, alle 17, dall’intervento di Fulvia Cariglia sul tema “Le esperienze di pre-morte fra scienza e spiritualità”. Al termine, la conferenza del professor Pim van Lommel, che ha raccolto i suoi studi sull’argomento nel libro intitolato, appunto, “Coscienza oltre la vita”, pubblicato in diversi Paesi e in Italia per le edizioni Amrita. Ingresso libero, registrandosi al sito http://www.anthuriumrosa.com/eventi-archivio/pim-van-lommel-coscienza-oltre-la-vita/?event_date=2018-01-28®=1.

Pim van Lommel, cardiologo olandese, ha iniziato il proprio percorso di ricerca sulle NDE (Near-Death Experiences, o esperienze di premorte) dopo avere notato la quantità di pazienti che, avendo avuto un infarto, dichiaravano di avere avuto visioni dell’aldilà. Nel 2001 ha pubblicato il primo e celeberrimo studio sulle NDE su The Lancet (una delle più prestigiose riviste mediche internazionali), grazie al quale è diventato il faro per chiunque fosse interessato a indagare questo tema da una prospettiva scientifica. “Coscienza oltre la vita”, che dettaglia i risultati delle pionieristiche ricerche di van Lommel, è un betseller internazionale.

Pim van Lommel, M.D., nato nel 1943, laureato nel 1971 all’Università di Utrecht, specializato in Cardiologia nel 1976. Ha lavorato dal 1977 al 2003 quale cardiologo all’ospedale Rijnstate, un ospedale di 800 letti a Arnhem, Olanda ed ora conduce ricerca a tempo pieno sulla relazione mente-cervello. Ha pubblicato svariati articoli di cardiologia, ma da quando ha cominciato la sua ricerca sulle esperienze di pre morte (NDE) in sopravvissuti ad arresto cardiaco nel 1986 è autore di oltre venti articoli ( molti dei quali in olandese), un libro e svariati capitoli su NDE. Nel 2005 gli è stato conferito il D.Bruce Greyson Research Award van de International Association of Near-Death Studies(IANDS). Nel 2006, il presidente dell’India gli ha conferito il Life Time Achievement Award al Congresso Mondiale su Cardiologia clinica e preventiva a Nuova Delhi. Recentemente ha ricevuto il 2010 Book Award van de Scientific and medical Network. Nel novembre 2007 il suo libro ‘Endless Cosciousness’ è stato pubblicato in Olanda ed è un bestseller con oltre 140.000 copie vendute (22 edizioni). E’ stato nominato quale ‘Libro dell’anno 2008’ in Olanda. Il suo libro è stato pubblicato in Germania nel 2009 da Patmos Verlag: Endloses Bewusstsein. Neue Medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung’(già alla decima edizione), ed è stato pubblicato in lingua inglese da Harper Collins nel 2010 con il titolo: Consciousness beyond life.The science of near death Experience. Nel 2011 è stata pubblicata la versione Polacca (Artvitae: ‘Wieczna Swiadomosc. Naukowa wizja ‘Zycia po zyciu’, la traduzione spagnola [Atalanta: ‘Consciencia màs allá de la Vida’]è stata pubblicata a Marzo 2012, ed a Maggio 2012 il suo libro è stato pubblicato in Francia da Dunod con il titolo ‘Mort ou Pas?. Les dernières découvertes médicales sur les Experiences de Mort Imminente’.

A Dicembre 2015 il libro è stato anche pubblicato in Lettonia, e a Gennaio 2017 il libro è stato pubblicato in Italia con il titolo ‘Coscienza oltre la vita’. Nel 2018 il libro sarà pubblicato in Cina ed in Ungheria. Ad oggi sono state vendute 250.000 copie in Europa e negli Stati Uniti.

