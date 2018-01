Un circuito internazionale in 4 tappe che, già, promette spettacolo. E’ il Running Sicily-Coppa Conad, manifestazione ideata da Nando Sorbello presentata ufficialmente questo pomeriggio alla biblioteca di Capo d’Orlando.

La quinta edizione della corsa a tappe, organizzata dall’ASD Media@ in collaborazione tecnica con l’Agex, si caratterizza quest’anno per la presenza di 4 rinomate località balneari: da Capo d’Orlando si passerà a Malta, quindi a Cefalù con l’epilogo a Palermo dove, partenza ed arrivo, sono previsti a Mondello. “Anche quest’anno – ha sottolineato Nando Sorbello, direttore tecnico del Running Sicily-Coppa Conad – l’amore per la corsa si coniuga con quello per il turismo, l’arte e la cultura, ma soprattutto con quello per la natura ed il mare. La novità della quinta edizione è Capo d’Orlando che farà da straordinaria apripista ad un circuito che offrirà agli atleti la possibilità di misurarsi su percorsi impegnativi, ma anche suggestivi”.

Il Running Sicily-Coppa Conad prenderà ufficialmente il via l’11 febbraio prossimo proprio da Capo d’Orlando con l’8^ edizione della Mezza Maratona, poi il programma prevede il 25 febbraio la 34^ edizione della Maratona di Malta, quindi il 22 aprile sarà la volta della 10 km. di Cefalù (nell’ambito della 6^ edizione dell’Earth Day) ed il 14 ottobre la conclusione con la tradizionale Palermo International Half Marathon che quest’anno presenterà la novità di un percorso che da Mondello porterà gli atleti fino al Teatro Massimo nel cuore del capoluogo siciliano.

“Siamo convinti che possiamo dare e ricevere molto dal Running Sicily-Coppa Conad – ha detto Cinzia Sonsogno, presidente dell’Asd Podistica Capo d’Orlando organizzatrice dell’8^ edizione della Mezza Maratona della cittadina del Tirreno – il nostro obiettivo è di organizzare non solo una gara di ottimo livello, ma anche di trasformare l’evento – così com’è sempre stato in passato – in un momento di impegno sociale. Il tema del 2018 sarà la donna e la lotta alla violenza di genere”.

Negli ultimi anni la Mezza Maratona di Capo d’Orlando ha sempre fatto il pieno di iscritti superando la quota di mille atleti che hanno scelto la città tirrenica anche per le caratteristiche di un percorso totalmente pianeggiante e che consente, quindi, di ottenere ottimi risultati cronometrici.

Amministratori, atleti, dirigenti, appassionati ed organizzatori hanno partecipato alla presentazione del Running Sicily che avrà, ancora una volta, quest’anno quale main sponsor un marchio prestigioso come Conad. “Oltre ad un operatore economico che offre un servizio, vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità, contribuendo attivamente alla crescita del territorio e dei suoi giovani – ha commentato il presidente di Conad Sicilia, Salvatore Abbate – con questa convinzione, abbiamo confermato il nostro sostegno al Running Sicily, che ancora una volta ci vede impegnati come main sponsor di questa importante manifestazione che promuove sul territorio i sani valori dello sport e la crescita di giovani talenti siciliani”.

Nell’edizione 2018 del Running Sicily-Coppa Conad sono state apportate alcune importanti modifiche all’assegnazione dei punteggi ai partecipanti alle gare. Bisognerà prendere parte ad almeno 2 tappe per entrare nella classifica generale individuale. Classifica che sarà stilata al meglio di 3 punteggi su 4 gare del circuito. I punteggi saranno assegnati in funzione degli atleti che avranno regolarmente tagliato il traguardo.